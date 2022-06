Süß, frech und royal! Am Mittwoch begannen die Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum der Queen (96). Bei der legendären Militärparade Trooping the Colour zeigte sich die royale Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace und bestaunte die Fliegershow am Himmel Londons. Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) nahmen mit ihren Kindern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) neben der Königin Aufstellung. Der jüngste Sprössling von William und Kate war dabei ganz klar der Star!

Die Royal-Fans waren von den Feierlichkeiten überwältigt – doch eine Person stach ihnen dabei ganz besonders ins Auge: Der kleine Louis zog eine Grimasse nach der anderen. Mama Kate musste ihn deswegen ab und an in einem ruhigen Ton ermahnen. Doch der royale Frechdachs konnte nicht anders – und verzog neben seinen Geschwistern sein kleines Gesicht munter weiter.

Zuvor hatte er bereits in der königlichen Kutsche seinem Bruder und seiner Schwester ein wenig die Show gestohlen. Der Mini-Royal nahm es mit dem Winken nämlich ein wenig zu wortwörtlich und schüttelte seine Hände überschwänglich in Richtung der Schaulustigen. Doch Schwester Charlotte hatte Louis gut im Griff und zog seinen Arm bestimmend herunter.

Anzeige

Mirrorpix / MEGA Die Queen, Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte während der Parade zu Ehren der Queen

Anzeige

Mirrorpix / MEGA Dei britische Königsfamilie bei der Militärparade im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de