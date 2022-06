Wie sieht es zurzeit eigentlich in Filip Pavlovics (27) Liebesleben aus? Mit seinem Dschungelcamp-Flirt mit Tara Tabitha (29) und dem darauffolgenden Drama machte der Staffelsieger jede Menge Schlagzeilen. Seitdem zeigte er sich mit keiner Frau mehr in der Öffentlichkeit. Liegt das daran, dass die Richtige noch nicht dabei war – oder ist der hübsche Reality-TV-Star gerade einfach nicht auf der Suche? Filip verrät Promiflash jetzt seinen aktuellen Beziehungsstatus.

Der Hottie ist nach wie vor Single! Auf die Frage hin, ob es inzwischen eine neue Herzdame in seinem Leben gibt, antwortete Filip lachend: "Nö. Ich bin und bleibe unvermittelbar." Verzweifelt scheint der Ex-Bachelorette-Boy deswegen aber nicht zu sein: "Ach, alles entspannt. Mir geht es doch gerade gut und alles kommt so, wie es kommt", stellte der 27-Jährige klar.

Doch heute Abend wird Filip sicherlich die Aufmerksamkeit der einen oder anderen Frau erregen: Er macht beim RTL Turmspringen mit – und wird somit seinen durchtrainierten Body live in Aktion zeigen! Danach wird er sicher viele Nachrichten bekommen, oder? "Je nachdem, wie der Sprung ankommt", witzelte der Blondschopf. "Ach, ich glaube, das sind so die letzten Gedanken, die ich mir darüber mache. Die einzigen Gedanken, die ich mir machen werde, ist, dass ich meinen Sprung perfekt runterkriegen will. Das ist das Einzige, was zählt."

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Mai 2022 auf Mallorca

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, TV-Star

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Dschungelkönig 2022

