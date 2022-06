Liam Payne (28) war kürzlich in dem Podcast "Impaulsive" von Logan Paul (27) zu Gast und berichtete dort über seine Zeit bei One Direction. Dabei war er sich auch sicher: Nur wegen ihm gab es die Band! "Einer der Gründe, warum One Direction gegründet wurde, war Simons (62) Versprechen an mich, dass er in zwei Jahren dafür sorgen werde, dass es für mich funktioniert. Er hat also mit meinem Gesicht angefangen und den Rest haben sie dann nur noch hinzugefügt", behauptete er und betonte, dass er auch nach dem Aus der Band am erfolgreichsten wäre. Doch andere Mitglieder wie Harry Styles (28) legten bislang eine größere Karriere hin.

