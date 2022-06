Damit hat Liam Payne (28) wahrscheinlich viele Sympathiepunkte eingebüßt! 2010 kamen er, Harry Styles (28), Niall Horan (28), Louis Tomlinson (30) und Zayn Malik (29) zu der britischen Ausgabe von "X-Factor". Dort wurden die fünf Jungs zu der Gruppe One Direction zusammengeformt. Die Jungs gewannen die Castingshow zwar nicht – dafür wurden sie mit Hits wie "Story of My Life" zu gefeierten Megastars. Seit 2016 pausiert die Gruppe jedoch, jeder macht sein eigenes musikalisches Ding. Nun teilte Liam gegen seine Bandkollegen aus – und kassierte dafür eine Menge Hate!

Der Ex-Freund von Cheryl Cole (38) war in dem Podcast von Logan Paul (27) "Impaulsive" zu Gast – und wetterte gegen die Jungs von One Direction. Er behauptete beispielsweise, dass die Gruppe nur seinetwegen gegründet wurde. "Es begann mit meinem Gesicht und den Rest der Jungs haben sie dann nur noch hinzugefügt", meinte der 28-Jährige. Eine seiner Aussagen stieß den One-Direction-Fans allerdings ganz besonders bitter auf – Stichwort: Solo-Songs. "Ich bin der erfolgreichste aus der Gruppe", stellte Liam in dem Interview klar.

Auf Twitter kassierte Liam wegen diesen Äußerungen einen heftigen Shitstorm. "Liam macht einen Podcast mit Logan Paul, während Harry bald im ausverkauften Wembley-Stadion spielt. Merkt ihr den Unterschied?", schrieb beispielsweise ein User. Mit Kommentaren wie: "Niemand denkt bei One Direction zuerst an Liam Payne" oder "Da braucht wohl jemand Aufmerksamkeit" machten die Fans ihrem Ärger Luft. Einige zeigten sich zudem einfach nur von ihm enttäuscht: "Danke Liam, dass du die kleine Hoffnung auf eine One-Direction-Reunion zunichtegemacht hast."

Getty Images Liam Payne im Oktober 2021

Getty Images One Direction beim Jingle Ball 2015

Getty Images Harry Styles und Liam Payne im Dezember 2015

