Jolina Mennens (29) Körper muss im Training fürs RTL Turmspringen so einiges wegstecken! Am Freitag startet die Influencerin in der Einzelkategorie bei der großen Promi-TV-Veranstaltung unter anderem gegen Konkurrenten wie Filip Pavlovic (27), Pascal Hens (42) oder auch Lola Weippert (26). Beim Training der Stars gehört es natürlich auch dazu, dass der eine oder andere Sprung mal daneben geht. Mit Promiflash sprach Jolina über ihre Blessuren – und wie sie diese kaschieren will!

Der eine oder andere unangenehme Aufprall auf dem Wasser hat bei Jolina so seine Spuren hinterlassen, wie sie im Promiflash-Interview lachend berichtete: "Meine Beine und Oberschenkel sind blau. Ich habe da so ein bisschen Selbstbräuner drüber geklatscht, in der Hoffnung, dass das ein bisschen kaschiert." Ob die Bräunungscreme das chlorhaltige Wasser überlebt, zeigt sich heute Abend. Doch auch die Schulter und ein Ohr der Beauty seien beim Training in Mitleidenschaft gezogen worden.

Wegen des Lauschers hat sich Jolina aber zunächst ein bisschen Sorgen gemacht. Sie sei bei einem Sprung volle Kanne drauf geknallt. "Ich hatte ein bisschen Angst um meine Ohren, dass ich mir da irgendwas tue. Aber ich habe das vom Arzt abchecken lassen und mein Trommelfell ist an sich fein", erklärte sie aber.

RTL / Markus Nass Jolina Mennen beim Fotocall für "Das RTL Turmspringen"

Bieber, Tamara / ActionPress Jolina Mennen, "Das RTL Turmspringen"-Kandidatin 2022

RTL / Markus Nass Stefanie Edelmann, Jolina Mennen, Angela Finger-Erben und Linda Nobat

