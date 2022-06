Schon wieder gibt es einen Zwischenfall bei den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen (96) Elizabeth II. Erst soll sich ein Fremder Zugang zum Gelände der königlichen Residenz verschafft haben, dann nahmen Polizisten zwei Monarchie-Gegner fest, die bei der gestrigen Parade "Trooping the Colour" auf den Prachtboulevard stürmten. Außerdem warf dann noch eines der vielen Pferde während des Marschs einfach seinen Reiter ab. Bei dem heutigen Dankgottesdienst der Königin zum Jubiläum kam es nun erneut zu einem Schreckmoment.

Wie jetzt die Daily Mail berichtete, gab es während des Gottesdiensts in der St. Paul's Cathedral zu Ehren der Queen einen Vorfall. Vor dem Gotteshaus sind drei Soldaten ohnmächtig geworden. Die einzelnen Vorfälle sollen sich ereignet haben, kurz bevor Prinz Charles (73) die Kathedrale betrat. Das stundenlange Warten in voller Militäruniform forderte bei Temperaturen um die 20 Grad Celsius in London wiederholt seinen Tribut von den Wachleuten.

Die Soldaten gehören verschiedenen Teilen des Militärs an. Der erste umgekippte Soldat gehört der Royal Air Force an und wurde von zwei Kameraden von St. Paul's weggeführt, um sich zu erholen. Der zweite Soldat, der von der Hitze in seiner Uniform angeschlagen war, ist ein Mitglied der kanadischen Artillerie. Er war jedoch weiterhin in der Lage, auf den Stufen der Kathedrale Wache zu halten. In der Zwischenzeit musste der dritte Soldat – ein Mitglied der Garde der Königin – an einer Wand abgestützt werden, bevor er zu einem Sanitäter gebracht wurde, wie die Daily Mail schrieb. Die Soldaten sollen alle drei ohne Verletzungen davongekommen sein.

Humphrey Nemar / Avalon Ein Soldat beim Thronjubiläum

Getty Images Prinz Charles, die Queen, Prinz Louis, Herzogin Kate, Charlotte, George und Prinz William

Henry Nicholls/PA Photos Ein Soldat beim Thronjubiläum

