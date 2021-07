Sebastian Fobe (36) hat offenbar endlich sein großes Glück gefunden! Bei Die Bachelorette oder Match! Promis auf Datingkurs konnte der Reality-TV-Star bisher nicht die Richtige finden. Am Wochenende ließ aber ein verdächtiges Knutschfoto vermuten, dass der Bartträger sein Singledasein beendet hat. Geäußert hatte er sich zu dem Bild mit der unbekannten Brünetten bisher aber noch nicht. Im Gespräch mit Promiflash stellt Sebi jetzt allerdings klar: Ja, er ist tatsächlich verliebt und vergeben.

"Wir haben uns vor Kurzem über eine gemeinsame Freundin in Berlin kennengelernt und sind frisch zusammen", plaudert der 36-Jährige im Promiflash-Interview aus. Tatsächlich hätten sich die zwei aber schon viel früher über den Weg laufen können – immerhin kommen sie ursprünglich beide aus Hannover. Obwohl ihre Liebe noch ganz frisch zu sein scheint, kommt der Muskelmann schon jetzt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Sie gibt mir einfach ein unfassbar gutes Gefühl, wir verstehen uns schon fast blind." Allzu viel will er über seine Liebste aber doch nicht preisgeben, lediglich, dass sie einen "Tick älter" sei und "fest im Leben" stehe.

Aber werden die Fans die Frau, die das Herz des Datingshow-Teilnehmers erobert hat, bald noch zu Gesicht bekommen? Vorerst wohl nicht. "Wir nehmen uns die Zeit, um uns richtig kennenzulernen und genießen die Zeit miteinander. Was auch bedeutet, dass wir keine Insta-Couple-Show abziehen werden", hält der Influencer fest. Ausschließen will er ein paar öffentliche Auftritte in der Zukunft aber noch nicht.

