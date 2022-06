Wie läuft die Beziehung von Bauer sucht Frau-Star Patrick Romer (26) und seiner Freundin Antonia Hemmer (22) nach #CoupleChallenge? Das Paar war in diesem Jahr in der Winteredition der RTL+-Show zu sehen und schaffte es bis ins Halbfinale. Allerdings mussten sich die zwei zahlreichen Herausforderungen stellen und sie eckten teilweise auch mit den anderen Mitbewohnern an. Aber hat die Extremsituation ihrer Liebe geschadet? Ganz im Gegenteil, wie Antonia Promiflash verriet: Sie stehen sich näher als je zuvor.

Bei Eric Sindermanns (33) Releaseparty in Berlin betonte die Blondine gegenüber Promiflash, dass sie nur positive Erfahrungen in der TV-Show gemacht habe. Auch wenn mit Patrick nicht immer alles harmoniert – hätten sie keine Beziehungsprobleme durch ihre Teilnahme an der Challenge bekommen. "Natürlich hat man mal Meinungsverschiedenheiten, aber wir haben uns so gut verstanden und auch danach – deswegen hat uns das überhaupt nicht auseinandergebracht – eher zusammengeschweißt", stellte sie klar. Am meisten Angst habe sie vorab auch gar nicht vor der Zeit in der Promi-Hütte gehabt, sondern vor der Quarantäne. "Weil wir da 24 Stunden allein aufeinandersaßen", erläuterte sie. Das sei aber auch kein Problem gewesen.

Kein Wunder, dass sich das Duo bald schon wieder der nächsten Paarprobe im TV stellt – denn in wenigen Monaten sind Antonia und ihr Liebster bei Das Sommerhaus der Stars mit von der Partie. Zusammen mit anderen VIPs müssen sie beweisen, wie gut sie als Paar wirklich zusammen harmonieren.

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer

Instagram / patrick_romer_ Antonia Hemmer und Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

RTL / Stefan Gregorowius Antonia Hemmer und Patrick Romer, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

