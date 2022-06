Wann kehrt bei ihr endlich mal wieder Ruhe ein? Fürstin Charlène (44) sorgte in letzter Zeit vor allem mit ihrer angeschlagenen Gesundheit für Schlagzeilen. Im vergangenen Jahr musste die Ehefrau von Fürst Albert II. von Monaco (64) aus gesundheitlichen Gründen für mehrere Monate in ihrer Heimat Südafrika verweilen. Nach einem kurzen Anschein der gesundheitlichen Besserung folgt nun aber eine erneute unschöne Nachricht: Charlène hat sich mit dem Coronavirus infiziert!

In einem Statement des monegassischen Palasts – das People vorliegt – geht hervor, dass die ehemalige Leistungsschwimmerin "einige Symptome aufweist und durch einen Screening-Test positiv getestet wurde". Dennoch geht es Charlène den Umständen entsprechend gut. "Der Gesundheitszustand der Fürstin gibt keinen Anlass zur Sorge", heißt es in der Erklärung weiter. Die einstige Sportlerin begebe sich demnach nun in die Isolation und kann aufgrund dessen nicht an der Riviera Water Bike Challenge teilnehmen, die von ihrer Wohltätigkeitsstiftung gesponsert wird und für Sonntag geplant ist.

Erst vor wenigen Tagen war Charlène zusammen mit ihrem Ehemann beim Großen Preis von Monaco zu Gast. Dort zeigte sich das Paar händchenhaltend in der Boxengasse. Die zuletzt aufkommenden Trennungsgerüchte wollten sie damit wohl im Keim ersticken.

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert mit ihren Kindern Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques

MEGA Fürstin Charlène im März 2022

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène, Mai 2022

