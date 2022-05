Haben sie ihre Beziehung gerettet? In den letzten Wochen und Monaten wurden die Gerüchte um eine Trennung von Fürst Albert II. von Monaco (64) und Fürstin Charlène (44) immer lauter. Zuletzt hieß es sogar, dass Charlène Monaco bald wieder in Richtung Genf verlassen könnte. Aus diesen Gründen hätte sie sogar einen Vertrag unterschrieben, der ihr jährlich zwölf Millionen Euro zusichert und sie im Gegenzug dazu verpflichtet, zu Repräsentationsterminen in Monaco zu erscheinen. Die neusten Bilder des Pärchens sprechen nun aber eine ganz andere Sprache.

Auf den Schnappschüssen, die unter anderem Bild vorliegen, wirken die beiden wieder sehr vertraut miteinander – keine Spur mehr von Distanz und Kälte. Albert und Charlène schlendern händchenhaltend durch die Boxengassen beim Großen Preis von Monaco. Im farblich abgestimmten Outfit – sie in einem blauen, langen Kleid mit blauer Tasche, er ebenfalls in einem marineblauen Jackett – zerschlagen die beiden die Gerüchte um eine Trennung.

Charlène wirkt wie ausgewechselt. Die Fürstin, die vor wenigen Wochen noch mit versteinertem Blick und eisigem Gesicht gefühllos neben ihrem Ehemann stand, scheint jetzt eine andere Person zu sein. Geäußert haben sich die beiden zu den Gerüchten bisher jedenfalls noch nicht.

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert II. von Monaco

Getty Images Patrick Dempsey, Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène, Mai 2022

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert im November 2019

