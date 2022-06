Amira Pocher (29) schüttet ihr Herz aus! Gemeinsam mit ihrem Mann Oliver Pocher (44) hat die schöne Moderatorin zwei Kinder, die 2019 und 2020 das Licht der Welt erblickt haben. Auch wenn die beiden TV-Stars ihren Nachwuchs streng aus der Öffentlichkeit heraushalten, sprach sie jetzt offen über ihre Ängste als Mama: Amira macht sich Sorgen, dass ihre Söhne nicht sicher sein werden, wenn sie später mal zur Schule gehen!

In ihrem Podcast "Die Pochers!" sprachen sie und Olli jetzt über das jüngste Schulmassaker in Texas, bei dem auch viele Kinder ums Leben gekommen sind – und wie schlimm es sein muss, seine Sprösslinge in den USA in die Schule zu schicken. "Ich habe hier schon Angst. Wir haben uns schon die erste Schule mal angeguckt – die ist ja so abgesichert mit Kamera und so. Da kommst du auch gar nicht so einfach rein wie in andere Schulen", schilderte Amira. "Aber trotzdem macht man sich Gedanken: Das kann einfach überall passieren, es gibt so gestörte Leute!"

Für Olli ist diese Sorge schon realer: "Dass die Waffengesetze nicht endlich verschärft werden. [...] Da werde ich echt wütend, weil ja auch meine Kinder in Amerika zur Schule gehen. Die haben da nicht nur Feuer-Übungen, sondern auch, wie sie sich im Falle einer Schießerei in der Schule verhalten müssen", berichtete der Komiker verärgert. Hier spricht er von seinen drei Kindern mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (39).

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Podcasterin

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

