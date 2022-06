Was für süße Nachrichten von Saskia Atzerodt (30)! Seit bereits einiger Zeit ist die Bachelor-Bekanntheit glücklich vergeben. In ihrem Partner Sebastian scheint sie ihren Traummann gefunden zu haben. Momentan erwarten die beiden Turteltauben ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs – einen kleinen Jungen. Bereits im April verriet die Influencerin: Sie und ihr Liebster wollen noch vor der Geburt heiraten – nun war es so weit!

Die wunderbaren News verkündete die werdende Mama nun in ihrer Instagram-Story. Auf einem niedlichen Schnappschuss schmiegt sich Saskia an den Rücken ihres Schatzes – die frisch Vermählten strahlen bis über beide Ohren. "Wir haben ja gesagt", fügte die 30-Jährige zu dem ersten Bild hinzu, welches die beiden erstmals als Mann und Frau zeigt. Ja sagte Saskia im Übrigen bereits gestern. Für den großen Tag schlüpfte sie in eine grüne Robe und trug dazu einen bunten Blumenstrauß in ihren Händen.

Bis zur Geburt ihres kleinen Sohnes wird es nicht mehr lange dauern. Saskia befindet sich mittlerweile im letzten Trimester ihrer ersten Schwangerschaft. Im Netz präsentiert die TV-Bekanntheit immer wieder stolz ihren XXL-Babybauch. Schon bald ist sie nicht nur Ehefrau, sondern auch eine Vollblutmama.

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt bei der Hochzeit mit ihrem Mann Sebastian

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt mit ihrem Partner

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt mit ihrem Partner

