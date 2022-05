Der Bauch wächst und wächst. Im Januar gab Saskia Atzerodt (30) bekannt, dass sie und ihr Partner ein Baby erwarten. Für die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin sind das besonders schöne Nachrichten: Denn die Beauty hatte bereits zwei Fehlgeburten. Vergangenes Jahr verstarb ihr Baby wenige Tage vor der Geburt. Umso erfreulicher, dass es nun geklappt hat. Jetzt gibt die Blondine ein Babybauch-Update.

Auf Instagram teilt Saskia drei neue Fotos ihres wachsenden Bauches. In einem schwarzen Body streicht die Influencerin liebevoll ihren runden Bauch. Auf einem Bild hält sie sogar schon ein kleines Paar Schühchen in der Hand. Dazu schreibt Saskia ungläubig: "Hallo, 30. Schwangerschaftswoche. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. In ein paar Wochen halten wir unseren Prinzen in den Armen." Das sei alles noch sehr unrealistisch für die werdenden Eltern, dennoch würden sie sich schon sehr freuen.

Ihre Community ist ebenfalls begeistert. "Wow, du siehst traumhaft schön aus", schreibt einer ihrer Follower, während ein anderer ergänzt: "Ich like eigentlich nie Beiträge, aber bei diesen süßen Bildern kann man einfach nicht anders." Wann es bei Saskia wohl endlich so weit sein wird?

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt im Mai 2021

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, Influencerin

