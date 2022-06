Ist es jetzt wieder ernst zwischen den beiden? Die Liebesgeschichte zwischen Pietro Lombardi (29) und Laura Maria Rypa (26) ist noch nicht auserzählt. Nachdem er die Beziehung zu Laura 2020 nach längerer Geheimhaltung öffentlich gemacht hatte, trennten sich die zwei schon wenige Wochen später. Nach mehreren Spekulationen um eine Reunion gab Pietro vergangenen Monat zu, dass sich die beiden wieder treffen. Jetzt scheinen sie mit Pietros Sohn Alessio (6) im Zoo gewesen zu sein: Ist das ein Indiz für ein Beziehungscomeback?

Laura veröffentlichte neue Bilder und Videos auf Instagram, die sie bei einem Ausflug im Zoo zeigen. In diesen Postings machte es zwar nicht den Anschein, dass Pietro oder Alessio mit dabei waren – allerdings veröffentlichte Pietro nur rund eine Stunde später ein Video in seiner Story, in dem Alessio eine Giraffe durch das Autofenster füttert. Und siehe da: Ein sehr ähnliches Giraffenvideo lässt sich auch auf Lauras Social-Media-Account finden.

Nicht nur der offenbar gemeinsam mit Pietros Sohn Alessio stattgefundene Zoo-Tag könnte bedeuten, dass Pietro und Laura wieder in einer Beziehung sind. Auf einem ihrer Bilder ziert Lauras Hals zudem eine Kette mit dem Buchstaben "P". Ob das Paar nun wieder zusammen ist, bleibt wohl weiterhin ein Geheimnis.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa Juni 2022

Anzeige

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de