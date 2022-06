Ist da jemand wieder in festen Händen? Farrah Abraham (31) erlangte durch ihre Auftritte in Teen Mom große Bekanntheit und ist seitdem aus der amerikanischen Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken. 2009 wurde die damals 17-Jährige erstmals Mutter von Töchterchen Sophia, auf die sie sehr stolz ist. Zum 13. Geburtstag bekam ihr Sprössling von ihr ein Nasenpiercing. In der Liebe hatte die Reality-TV-Bekanntheit zuletzt aber kein gutes Händchen. Doch nun schwebt Farrah offenbar wieder auf Wolke sieben!

Paparazzi erwischten die Beauty nun beim Turteln mit einem unbekannten Mann. Farrah schmiegte sich auf dem Schoß ihres Begleiters auf einer Parkbank eng an ihn, ehe sie sich leidenschaftlich küssten. Die zwei konnten kaum voneinander lassen und strahlten sich immer wieder happy an. Offenbar hat es die 30-Jährige ganz schön erwischt. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, ist bislang noch unklar.

In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich zwischenzeitlich kuschelnd mit ihrem Flirt – wenig später waren die Aufnahmen allerdings wieder verschwunden. Farrah scheint mit dem Bekanntmachen ihres Liebesglückes wohl noch warten zu wollen. Zuletzt war sie 2020 mit dem Piloten Daniel Ishag liiert – die Liebe hielt nur wenige Wochen.

MEGA Farrah Abraham im Juni 2022

Getty Images Farrah Abraham im Oktober 2021

MEGA Farrah Abraham im Juni 2022

