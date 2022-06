Jessica Haller (32) klärt auf! Die ehemalige Bachelorette und ihr Partner Johannes Haller (34) sind mittlerweile seit fast einem halben Jahr verheiratet: Ende Dezember gaben sie sich im Kreise ihrer Liebsten in Österreich das Jawort. Ihre Fans ließen die Influencer an diesem besonderen Moment ebenfalls teilhaben. Doch einigen Followern ist nicht entgangen, dass Jessi ihren Ehering kaum noch trägt. Jetzt verriet sie auch, was der Grund dafür ist...

In ihrer Instagram-Story zeigte die 32-Jährige nun ihre Nägel nach ihrem Termin beim Nagelstudio. Sie entschied sich dieses Mal für einen hellen Nudeton. "Viele fragen, warum ich so selten meinen Ehering trage", schrieb Jessi darunter. Tatsächlich gebe es dafür auch einen ganz einfachen Grund: Ihre Finger seien mittlerweile so dünn geworden, dass sie ihre Ringe fast verliere.

Nach der Geburt ihrer Tochter Hailey-Su (1) im Mai vergangenen Jahres hatte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin ihrem Gewicht den Kampf angesagt. Die überschüssigen Babypfunde wollte sie schnell loswerden – und trainierte deshalb fleißig. Im Februar gab sie zuletzt preis, dass sie nach der Schwangerschaft insgesamt 30 Kilo abgenommen habe und 62 Kilo auf die Waage bringe. Damals war Jessi jedoch noch nicht an ihrem Ziel. Im Gegenteil: Sie erzählte offen, dass sie noch weiter abspecken wolle.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit

Instagram / jessica_haller Screenshot aus Jessica Hallers Story

Instagram / jessica_haller Jessica Haller auf dem Coachella-Festival im April 2022

