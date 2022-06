Kommt Mason Disick (12) nach der Hochzeit besser mit Travis Barker (46) klar? Mitte Mai haben sich seine Mutter Kourtney Kardashian (43) und der Blink182-Musiker in großem Rahmen zum dritten Mal das Jawort gegeben. Die Verlobung von Travis und der TV-Bekanntheit ist bei Kourtneys Kindern und besonders bei ihrem großen Sohn auf ziemlichen Gegenwind gestoßen. Doch wie kommt Mason nun mit Travis als Stiefvater klar?

In der neuen Folge von "The Kardashians" erzählte Kim Kardashian (41) ihrer Mutter Kris (66) jetzt, was Mason bei ihr im Auto über Travis gesagt hat. Der Zwölfjährige habe Kim gebeten, ihn zu dem Studio des Musikers zu fahren. Kim berichtete, dass er ihrer Tochter North (8) während der Fahrt erzählt hat, wie cool es in dem Studio ist. "Weißt du, einen Stiefvater zu haben, ist gar nicht so schlimm. Das sind nicht diese bösen Menschen, die man in den Filmen sieht", soll er North erzählt haben. "Seine Einstellung hat sich seit der Verlobung total geändert", hielt Kim in dem Gespräch mit ihrer Mutter fest.

Durch das Gespräch mit ihrer Tochter gab Mason auch Kim Zuversicht für ihre Situation. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten hat ihr Partner Pete Davidson (28) die Kinder von ihr und ihrem Ex-Mann Kanye West (44) noch nicht kennengelernt. Der Realitystar erklärte: "Die Art und Weise, wie er mit ihr sprach, gab mir das Gefühl, dass alles gut gehen wird."

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian im Mai 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Neffen Mason Disick

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian

