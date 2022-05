Wo waren Kourtney Kardashians (43) Kinder, als sie den Bund der Ehe einging? Vergangenes Jahr im Oktober hielt Travis Barker (46) um die Hand seiner Liebsten an. Nach einer Probe-Hochzeit Anfang April gaben sich die Turteltauben nun auch offiziell das Jawort, wie einige Paparazzibilder beweisen. Doch augenscheinlich nahmen nicht alle Familienmitglieder an der Zeremonie teil. Während Kourtneys Hochzeit, verbrachten Penelope (9), Mason (12) und Reign (7) etwas Zeit mit ihrem Vater.

Auf seinem Instagram-Account gab Scott Disick (38) einmal mehr Einblicke in seinen Alltag. Besonders auffällig war dabei, dass der Unternehmer einige Schnappschüsse mit seinen Kindern postete, während seine Ex-Freundin ihre Liebe zu dem Blink182-Musiker bekräftigte. So teilte der gebürtige New Yorker beispielsweise eine süße Vater-Sohn-Aufnahme mit seinen Abonnenten oder veröffentlichte ein kurzes Video, in dem Reign begeistert in den Pool hüpft. Auch von Penelope und Mason teilte der stolze Papa ein kurzes Video in seiner Story. Zu einem Schnappschuss des Siebenjährigen schrieb er schließlich: "Er lebt den Traum".

Die Neuigkeit, dass sich Travis und Kourtney zum zweiten Mal in Santa Barbara das Jawort gegeben haben, machte Montagmorgen die Runde. Auch erste Fotos tauchten wenig später auf, auf denen die 43-Jährige in einem kurzen weißen Kleid mit Schleier zu sehen ist. Bei den Fans kam ihr Brautlook allerdings alles andere als gut an. "Ist das ihr Kleid? Ich habe mehr erwartet", zeigte sich ein Fan enttäuscht.

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick und sein Sohn Reign im Mai 2022

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Reign und Tochter Penelope

Backgrid / Actionpress Kourtney Kardashian und Travis Barker bei ihrer Hochzeit, Mai 2022

