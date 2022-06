Lilibets erster Geburtstag wurde gebührend gefeiert! Im Rahmen des Thronjubiläums der Queen (96) reisten Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) mit ihren Kindern aus den USA nach Großbritannien – nach ihrem Rücktritt von den royalen Pflichten ein besonderes Ereignis. Die Königin konnte so auch ihre Urenkelin Lilibet das erste Mal kennenlernen – und es gab noch mehr zu feiern: Die Kleine wurde am vergangenen Samstag ein Jahr alt. Zu diesem Anlass schmissen Harry und Meghan eine kleine Party für ihre Tochter.

Wie ein Insider The Sun berichtete, fand die Fete auf Fogmore Cottage, dem Anwesen der Sussexes, statt. Zur Feier des Tages hätten sie eine entspannte Geburtstagsparty mit Kuchen, Luftballons, Partyspielen und Picknick-Snacks veranstaltet. "Es war eine schöne Feier und hatte alles, was man von einer Kindergeburtstagsfeier erwartet", erklärte die Quelle. Die Gäste hätten ganz zwanglos ein und aus gehen und Lilibet so ganz ungehemmt gratulieren können.

Zu den kleinen Gästen sollen Lilibets royalen Cousins und Cousins zweiten Grades gezählt haben: unter anderem Mia (8), Lena (3) und Lucas (1), die Kinder von Zara (41) und Mike Tindall (43) sowie Savannah (11) und Isla (10), die Töchter von Peter Phillips (44). Von Prinz Williams (39) Kindern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) jedoch war keine Rede. Ob sie sich bisher überhaupt mit ihren Cousins Archie (3) und Lilibet getroffen haben, ist unklar.

Getty Images Peter Phillips, Herzogin Meghan, Prinz Harry, Zara und Mike Tindall

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Thronjubiläum der Queen

Getty Images Prinz George, Prinz William, Prinzessin Charlotte, Herzogin Meghan und Prinz Louis, Juni 2022

