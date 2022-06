Die private Brüder-Reunion muss warten! Am Donnerstag starteten die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen (96) – die Militärparade Trooping the Colour war der Startschuss, bei dem sich die Royal-Family um Prinz William (39) erstmals zeigte. Während die britische Regentin mit ihren Verwandten vom Balkon aus den Menschen zuwinkte, fehlte einer: Prinz Harry (37). Beim heutigen Gottesdienst soll er aber dabei sein. Das bedeutet: Er und William sehen sich wieder – ein persönliches Treffen soll danach aber nicht geplant sein!

Eigentlich standen die Zeichen auf Versöhnung – in den vergangenen Jahren pflegten die beiden Brüder angeblich keinen besonders guten Umgang miteinander. Regelmäßige Telefonate sollen das aber geändert haben. Nun sind die zwei Prinzen nach langer Zeit zur gleichen Zeit am selben Ort. Dennoch sei kein privates Zusammenkommen geplant, wie PageSix erfahren haben will. "Im Moment sieht es nicht danach aus, dass sich Harry, Meghan, William und Kate nach den Feierlichkeiten treffen werden", so eine Quelle aus dem Palast.

Die Terminkalender der Royals seien schlichtweg zu voll. Zudem soll der volle Fokus auf den Veranstaltungen um die Platin-Parade der Queen liegen. Am Geburtstag von Harry und Herzogin Meghans (40) Tochter Lilibet Diana werden William und Herzogin Kate (40) wohl auch nicht anwesend sein – im Rahmen des Jubiläums reisen die Eheleute nach Wales.

Getty Images Queen Elisabeth II. bei der Trooping-the-Colour-Parade

Getty Images Die britischen Royals bei Trooping the Colour im Mai 2022

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

