Nach gemeinsamer Aussprache äußern sich beide. Das Temptation Island-Paar Kate Merlan (35) und Jakub Jarecki (26) steckt seit wenigen Wochen in einer Ehekrise. Nachdem beide unabhängig voneinander im Urlaub gewesen sind, bezichtigten sie sich gegenseitig der Untreue. Zuletzt drohte sie ihm das Liebes-Aus an, sollte er den Konflikt nicht mit ihr lösen wollen. Daraufhin sah man die beiden gemeinsam im Park. An diesem Drama ließen die beiden ihre Fans stets im Netz teilhaben, so auch jetzt: Es gab bei Kate und Jakub keine Einigung.

Auf ihren Instagram-Accounts veröffentlichten beide ein Statement zu ihrer momentanen Situation. Kate erklärte zuerst nur schriftlich: "Ich erzähle euch morgen etwas dazu, muss mir zu vielem erst mal meine Gedanken machen. So geht es auf jeden Fall nicht weiter." Kurz darauf gab sie in einem kurzen Video preis, dass das Treffen der beiden sehr emotional war und die beiden noch vieles besprechen müssten.

Auch Jakub schien die Aussprache ähnlich wahrgenommen zu haben. Wir konnten uns nicht wirklich einigen. Das war nicht gut", gab er in seinem Video preis. Trotz eines Gespräches bleibt somit abzuwarten, ob die beiden ihren Konflikt klären können.

Anzeige

Promiflash Kate Merlan und Jakub Jarecki 2022

Anzeige

RTL Kate Merl bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL "Temptation Island V.I.P."-Jakub

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de