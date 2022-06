Maralee Nichols gönnt sich eine Badepause mit ihrem Söhnchen. Vergangenes Jahr kam heraus, dass die Fitness-Influencerin und Tristan Thompson (31) eine Affäre hatten. Während sich der Basketballer noch in einer Beziehung mit Khloé Kardashian (37) befand, mit der er eine Tochter namens True (4) hat, schwängerte er Maralee. Um das daraus entstandene Kind soll sich Tristan allerdings nicht kümmern. So sah man Maralee nun auch auf einem neuen Posting allein mit ihrem Sohnemann Theo.

Wie auch auf anderen Bildern ist das Kind der Influencerin auf dem Foto in ihrer Instagram-Story nicht vollständig zusehen. Darauf können Fans lediglich einen Blick auf die Beinchen des Jungen erhaschen, die in einer blauen Badehose mit Teddybär-Print stecken und auf dem Schoß seiner Mutter liegen. Dabei sitzen Maralee und Theo augenscheinlich in einem Pool und scheinen es sich gut gehen zu lassen.

Auch wenn sich Tristan nicht um das gemeinsame Baby sorgt, muss er dafür offenbar ordentlich Geld blechen. "In Bezug auf den Unterhalt für das Kind fordert Maralee unter Berücksichtigung von Tristans Einkommen von 9,7 Millionen Dollar und Maralees Einkommen von null Dollar einen monatlichen Unterhalt von 47.424 Dollar", soll es in den Gerichtsdokumenten des aktuell laufenden Gerichtsprozesses der beiden heißen.

Getty Images Tristan Thompson, Sportler

Instagram / maraleenichols Maralee Nichols und Baby Theo im Feburar 2022

Instagram / maraleenichols Maralee Nichols, Tristan Thompsons Ex-Affäre

