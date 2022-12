Unterhaltsstreit: Tristan Thompson mit Ex-Affäre geeinigt

Tristan Thompson (31) und Maralee Nichols Unterhaltsstreit ist wohl vorbei! Der Profibasketballer hat eine Tochter mit Khloé Kardashian (38), die sich von ihm allerdings wegen Untreue getrennt hatte. Es folgte ein Liebes-Comeback, das allerdings nicht von langer Dauer war: Tristan hatte währenddessen eine Affäre mit Maralee Nichols. Er zeugte mit ihr sogar einen Sohn, den die Influencerin inzwischen allein großzieht. Von Unterhaltszahlungen hatte der Sportler bis dato allerdings abgesehen, weshalb Maralee vor Gericht zog – mit Erfolg: Sie sollen sich nun geeinigt haben!

Wie TMZ unter Berufung auf Insider berichtet, muss Tristan seiner Ex für die Versorgung ihres Sohnes Theo nun monatlich Unterhalt zahlen. Dieses belaufe sich auf eine Summe in Höhe von 9.500 US-Dollar, umgerechnet also etwa 8.917 Euro. Im Jahr wären das also knapp über 100.000 Euro. Zudem soll er für einen Teil von Maralees Anwaltskosten aufkommen. Dass die Zahlungen im Verhältnis zu seinem Millionenvermögen eher gering ausfallen, liege daran, dass er momentan in keinem Team sei und daher kein regelmäßiges Einkommen beziehe.

Das Sorgerecht ist hingegen noch ungeklärt – für Maralee stünden die Chancen jedoch gut, das alleinige Sorgerecht zu bekommen. Sie und Tristan hätten noch keinen Plan ausgearbeitet, wann er seinen Sohn besuchen darf. Die Gespräche sollen aber in naher Zukunft stattfinden.

Instagram / maraleenichols Maralee Nichols mit Sohn Theo Thompson

Getty Images Tristan Thompson, Sportler

Instagram / maraleenichols Maralee Nichols und Baby Theo im Februar 2022

