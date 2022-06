Diesen Moment wird Queen Elizabeth II. (96) sicherlich nie vergessen! Die britische Monarchin feiert momentan ihr 70. Thronjubiläum – und wird deshalb mit zahlreichen Veranstaltungen in Großbritannien geehrt. Am heutigen Sonntag fand zum Abschluss der Feierlichkeiten noch ein Festzug statt. Bereits im April stand fest, dass dabei auch Ed Sheeran (31) auftreten wird. Jetzt war es endlich so weit: Der Sänger performte live für die Queen!

Dem 31-Jährigen wurde nun die Ehre zuteil, die viertägigen Feierlichkeiten zu beenden. Ed trat vor Tausenden von Fans vor dem Buckingham Palace auf – und trug dabei eine Akustikversion seines Chart-Hits "Perfect" vor. Währenddessen leuchteten auf den Leinwänden eine ganze Reihe von Aufnahmen von der Queen und ihrem verstorbenen Ehemann Prinz Philip (✝99) auf.

Bereits vor zehn Jahren hatte der Brite beim 60. Thronjubiläum für das Oberhaupt der britischen Krone performt. Kein Wunder, dass Ed deshalb auch ziemlich aufgeregt vor seinem Auftritt war. "Ich finde es wirklich surreal", gab er wenige Stunden vor dem Konzert im Interview preis. Trotzdem schien er sich auch sehr darauf zu freuen: "Es ist wirklich sehr schön, wieder hier zu sein."

Anzeige

Getty Images Prinz Charles mit seiner Mutter Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran beim 60. Thronjubiläum der Queen, Juni 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de