Es wird wohl eins der größten Events des Jahres! Seit nun mehr 70 Jahren sitzt Queen Elizabeth II. (96) auf dem britischen Thron. Das soll dieses Jahr gebührend gefeiert werden und die Vorbereitungen für das Volksfest laufen auf Hochtouren. In der Prachtstraße "The Mall" in London soll ein besonderer Festumzug stattfinden mit großartigem Programm: Unter anderem wird Ed Sheeran (31) auftreten!

Der Sänger wird am Sonntag, dem 5. Juni, als Finale des Wochenendes die Feierlichkeit musikalisch untermalen. Wie The Sun berichtete, freut sich der Brite auch schon sehr: "Ich bin stolz darauf, Teil der Feierlichkeiten zu sein, und es wird eine großartige Gelegenheit sein, alle zusammenzubringen." Während Zehntausende Fans sich vor der Bühne tummeln werden, wird das Spektakel auch live übertragen und Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt werden erwartet.

Der Auftritt des "Shape Of You"-Interpreten wird jedoch nur eins von vielen Highlights während der Jubiläumsfeierlichkeiten sein. Auch andere Promis wie Kate Moss (48) werden erwartet und von Besuchen der britischen Royals kann ausgegangen werden. Aufgrund der schwächelnden Gesundheit wird die Queen persönlich voraussichtlich nur an wenigen Events teilnehmen.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2021

Getty Images Ed Sheeran im Februar 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. im Februar 2022

