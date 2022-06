Khloé Kardashian (37) trainiert fast jeden Tag in der Woche. Der Reality-TV-Star machte in letzter Zeit vor allem Schlagzeilen, weil sein Körper sehr schlank geworden ist. Während das Keeping up with the Kardashians-Sternchen stolz ihre Muskeln im Netz teilt, machen sich seine Fans eher Sorgen um den radikalen Wandel von Khloé. Ihr Coach hat jetzt ihren Trainingsplan verraten – und der hat es in sich.

Coach Joe, wie Khloés Trainer sich nennt, hat Sun die Trainingsroutinen seiner berühmten Klientin verraten. Die 37-Jährige trainiert jeden Tag von Montag bis Freitag. "Egal, wann Khloé und ich trainieren, sie ist immer 30 Minuten vorher im Fitnessstudio, um sich zu dehnen und aufzuwärmen, sodass wir wirklich eine ganze Stunde zusammen trainieren können", plauderte Joe aus. "Und ja, selbst wenn wir um 6 Uhr morgens anfangen, ist sie schon um 5:30 Uhr im Fitnessstudio gedehnt und bereit für mich." Khloé scheint sehr motiviert zu sein.

Um ihre Routine noch praktikabler zu machen, hat er ihre Montag- bis Freitagsroutine so abgewandelt, dass man sie direkt von zu Hause aus durchführen kann, da für diese gemeinsame Version keine Fitnessstudioausrüstung benötigt wird. Ihr Plan enthält unter anderem jede Menge Liegestütze, Kardioübungen, Kniebeugen und Planks.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Star im März 2022

