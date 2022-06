Spielt Bibi Claßen (29) hier auf die Trennung von ihrem Noch-Ehemann Julian Claßen (29) an? Die beiden YouTuber waren rund 13 Jahre ein Paar – bis sie vor Kurzem ihr Ehe-Aus verkündeten. Kurz zuvor waren Bilder der Blondine an die Öffentlichkeit geraten, auf denen sie mit einem anderen Mann knutscht. Bis auf ein kurzes Trennungs-Statement äußerte sich die Influencerin aber noch nicht zu der gesamten Angelegenheit. Nun teilte Bibi einen tiefsinnigen Spruch – bezieht der sich etwa auf die Trennung von Julian?

In ihrer Instagram-Story teilte Bibi kryptische Zeilen. "Das größte Hindernis für mein persönliches Wachstum und Glück ist meine Weigerung, Verantwortung dafür zu übernehmen, was in meinem Leben geschieht. Wenn mir etwas missfällt, muss ich es eben ändern. Ich sollte es so lange verändern, bis es mir gefällt", fotografierte die zweifache Mutter aus einem Buch ab. Ob Bibi hier auf ihre aktuelle Situation anspielt?

Immerhin stellt das Beziehungsende eine große Veränderung in ihrem Leben dar – schließlich hat Bibi fast die Hälfte ihres Lebens mit Julian verbracht. Das Paar heiratete 2018 und hat zwei gemeinsame Kinder. Die neue Lebensphase scheint Bibi aber sehr zu genießen, wie sie auf mehreren sexy Fotos im Netz demonstrierte.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern Emily und Lio

TikTok / randombullsh Bibi Claßen (r.) und Timothy Hill

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Mai 2022 in Italien

