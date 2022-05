Bibi Heinicke (29) macht in der Öffentlichkeit offensichtlich kein Geheimnis daraus, dass sie wieder verliebt ist! Vor wenigen Wochen gab es um die YouTuberin einen ordentlichen Skandal: Es gelangten Bilder an die Öffentlichkeit, auf denen sie nicht Julian Claßen (29), ihren Ehemann und Kindsvater, sondern Timothy Hill küsste. Er soll ihr Neuer sein. Wenig später bestätigten Bibi und Julian, dass sie sich getrennt haben. Nun tauchten aufs Neue Aufnahmen auf, auf denen Bibi wild mit ihrem neuen Lover knutscht!

Auf TikTok kursiert ein Video, auf dem Bibi und Timothy in einem Restaurant zu sehen sind. Dort fallen die beiden förmlich übereinander her und tauschen wilde Küsse aus. Die Tischdeko und der Wein in dem Video passt zu einem Foto, das die Blondine in ihrer Instagram-Story teilte. Dazu schrieb sie: "Genieße den Moment!" Scheint so, als trauere Bibi ihrer Ex-Beziehung kein bisschen nach.

Immerhin ging die Trennung ja auch von der 29-Jährigen aus, wie Julian vor kurzem auf Instagram bestätigte. Generell gehen die beiden offenbar ziemlich unterschiedlich mit dem Ehe-Aus um: Während der Blogger Dad-Content teilte und sich mit Sport ablenkte, entspannte seine Ex ausgelassen im Urlaub und postet aktuell ein heißes Foto nach dem anderen.

TikTok / lukaskluge Bibi Claßen und Timothy Hill in einem Restaurant

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2015

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen, YouTube-Stars

