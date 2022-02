Im vergangenen Sommer wurde das Leben von Chris Lane (37) und seiner Frau Lauren (32) komplett auf den Kopf gestellt! Der US-amerikanische Musiker und die ehemalige Bachelor-Kandidatin bekamen im Juni 2021 nämlich erstmals ein Baby: Ihr Sohn namens Dutton Walker erblickte das Licht der Welt – und machte die beiden zu stolzen und überglücklichen Eltern. Trotzdem gab Chris jetzt zu, dass die Erziehung seines Sohnemannes nicht immer einfach ist: Beispielsweise schläft der kleine Dutton einfach nicht gerne...

"Es war wirklich hart, denn unser kleiner Mann schläft nicht sehr gerne", berichtete Chris jetzt gegenüber People von der herausfordernden Zeit vor ein paar Wochen. Inzwischen fange Dutton aber so langsam an, etwas mehr Gefallen an einem Nickerchen zu finden. Trotzdem haben diese vielen schlaflosen Nächte die Eltern geprägt: Eine Zeit lang hätten Chris und Lauren ihre weitere Kinderplanung deshalb sogar auf Eis gelegt.

In der Zwischenzeit haben sich diese Sorgen aber offenbar gelegt, denn Chris und Lauren denken bereits über ein weiteres Baby nach. "Jetzt verstehe ich die Leute, die sagen, dass man vergisst, wie hart die ersten fünf oder sechs Monate sind", betonte der Musiker und deutete an: "Mittlerweile denke ich, dass wir es doch noch einmal wagen wollen. Wir sprechen bereits darüber."

Chris Lane mit seinem Sohn, September 2021

Chris Lane, Sänger

Chris Lane und Lauren Lane mit ihrem Sohn Dutton im Juli 2021

