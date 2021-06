Ihr Nachwuchs ist endlich da! Ende des vergangenen Jahres überraschten Lauren und Chris Lane (36) ihre Fans mit der Ankündigung, dass die The Bachelor-Siegerin schwanger sei. Im Januar verriet das glückliche Paar dann schließlich, dass sie sich auf einen kleinen Jungen freuen könnten. Jetzt hat das Warten auf den großen Tag endlich ein Ende! Die frischgebackenen Eltern verkündeten kürzlich die Geburt ihres Babys.

Dutton Walker Lane heißt der kleine Knirps und wurde am Dienstag in Nashville zur Welt gebracht. Das verrieten der Country-Sänger und seine Frau am Donnerstag in einem Interview mit People. Ganze neun Pfund, das sind etwa vier Kilogramm, brachte der Nachwuchs der beiden Stars auf die Waage und das bei einer Größe von umgerechnet 49,5 Zentimetern. Offenbar staunten auch die Eltern nicht schlecht über das stattliche Gewicht ihres Neugeborenen. "Alle im Raum, einschließlich Lauren und mir waren schockiert, dass wir ein Neun-Pfund-Baby hatten! Ich bin mir nicht sicher, wo er sich in ihrem Bauch versteckt hat!", scherzte der 36-Jährige in dem Interview.

Dennoch sei die Geburt seines Sohnes für ihn das Unglaublichste gewesen, was er jemals erlebt hätte. "Lauren beim Geburtsvorgang zuzusehen - von Anfang an bis zu dem Moment, in dem sie entbunden hat - war das Unglaublichste, was ich je erlebt habe", erklärte Chris.

Instagram / laurenlane Lauren Bushnell und Chris Lane im Juli 2020

Instagram / laurenlane Lauren Lane nach der Geburt ihres Sohnes im Juni 2021

Instagram / laurenbushnell Musiker Chris Lane und Reality-TV-Star Lauren Bushnell

