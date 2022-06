Wie sich Shawn Mendes (23) und Camila Cabello (25) an diesem Abend wohl gefühlt haben? Im November 2021 hatten die beiden Musiker nach über zwei Jahren Beziehung ihr Liebes-Aus bekannt gegeben – für viele Fans ein Riesenschock. Die Trennung schien den gebürtigen Kanadier ziemlich mitzunehmen. Im März gab er beispielsweise zu, dass er sich total einsam fühle. Doch obwohl die beiden mittlerweile getrennte Wege gehen, lassen sich Aufeinandertreffen natürlich nicht vermeiden: Shawn und Camila waren jetzt auf demselben Festival!

Am Samstag traten die beiden Sänger auf dem iHeartRadio KIIS FM Wango Tango Festival in der kalifornischen Stadt Carson auf. Wie Hollywood Life berichtet, habe sich das Ex-Paar auf dem roten Teppich knapp verpasst. Zu einem direkten Aufeinandertreffen sei es an dem Abend zwar nicht gekommen. Nach dem Red Carpet performten Camila und Shawn allerdings auf der Bühne – und zwar nur wenige Minuten nacheinander.

Nach ihrer Trennung hatten sich die beiden bereits bei der Met Gala im Mai wiedergesehen. Bei dem Aufeinandertreffen haben sich die ehemaligen Turteltauben laut einem Insider aber total erwachsen verhalten. Sie sollen freundlich zueinander gewesen sein und sich sogar kurz unterhalten haben.

Getty Images Camila Cabello beim Wango-Tango-Festival im Juni 2022

Getty Images Shawn Mendes beim Wango-Tango-Festival im Juni 2022

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei der Met Gala im September 2021

