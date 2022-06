Zauberhaftes Familien-Update von Chris Pratt (42) und Katherine Schwarzenegger (32)! Ende Mai sind der Guardians of the Galaxy-Star und seine Frau zum zweiten Mal Eltern geworden: Nach Töchterchen Lyla Maria bekamen sie noch eine zweite Tochter namens Eloise Christina. Seit ihrer aufregenden Verkündung war es ruhig um die Eltern – sicherlich genießen sie gerade die Kennenlernzeit. Doch jetzt wurden Chris und Katherine bei einem ihrer ersten Spaziergänge zu viert gesichtet!

Daily Mail liegen Fotos vor, die die Familie am Sonntag bei einem Ausflug durch die Straßen von Santa Monica zeigen: Während Mama Katherine ihre ältere Tochter Lyla in einer Fahrrad-Buggy-Kombination befördert, schiebt Papa Chris das Baby in einem Kinderwagen. Die kleine Eloise ist hier zwar nicht zu sehen, aber dafür ihre Schwester: Die Einjährige hat inzwischen süße blonde Löckchen und ist total groß geworden! Ebenfalls ein schönes Detail: Katherine und Chris strahlen auf den Bildern bis über beide Ohren. Ihr Familienglück steht ihnen regelrecht ins Gesicht geschrieben.

Das Paar hatte sein erneutes Babyglück in einem emotionalen Text bekannt gegeben: "Wir sind überglücklich, die Geburt unserer zweiten Tochter Eloise Christina Schwarzenegger Pratt verkünden zu können", schrieben die zwei. "Wir fühlen uns so gesegnet und dankbar. In Liebe, Katherine und Chris." Ein erstes Babyfoto posteten sie jedoch nicht – die Stars wollen ihre Kinder wohl möglichst aus der Öffentlichkeit heraushalten.

MB / MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt mit ihrer Tochter Lyla, April 2022

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

