Die MTV Movie & TV Awards standen an und diese Promis flashten auf dem roten Teppich! Am Sonntagnachmittag fand in Kalifornien die jährliche Verleihung des Preises an und etliche Promis reisten dafür an. Moderiert wurde das Ganze dieses Jahr von Vanessa Hudgens (33) und Tayshia Adams. Dafür warfen sich die Stars in schicke Schale: Das waren die heißesten Looks auf dem Red Carpet!

Jennifer Lopez (52) wurde für ihren Film "Marry Me" prämiert und flashte in einem sexy Lederoberteil, das den Blick auf ihr Hammer-Dekolleté freigab, und kombinierte den Look mit einem langen schwarzen Rock. Auch Chrishell Stause (40) erschien ganz in Schwarz: Die Selling Sunset-Beauty trug ein schwarzes Bralette und kombinierte das mit einer schwarzen Anzughose, die an der Seite ein transparentes Detail hatte und ihren String-Tanga entblößte. Olivia Rodrigo (19) präsentierte ihre Figur ebenfalls in einem schwarzen, hautengen Kleid.

Für Farbe sorgte an dem Abend eindeutig Paris Hilton (41): Das It-Girl wählte für den Anlass ein hellblaues langes Glitzerkleid, das durch einen Schlitz an der Seite ihre langen Beine betonte. Dazu trug sie silberne Handschuhe und ließ ihre lange, blonde Mähne elegant fallen. Die Moderatorin des Abends setzte ebenfalls auf Blau: Vanessas marineblaues Minikleid mit langer Schleppe wehte bei der leichten Brise auf dem roten Teppich.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez auf den MTV Movie und TV Awards 2022

Anzeige

Getty Images Chrishell Stause auf den MTV Movie & TV Awards 2022

Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo auf den MTV Movie & TV Awards 2022

Getty Images Paris Hilton auf den MTV Movie & TV Awards 2022

Getty Images Vanessa Hudgens auf den MTV Movie & TV Awards 2022

Getty Images Sydney Sweeney auf den MTV Movie & TV Awards 2022

Getty Images Lisa Rinna auf den MTV Movie & TV Awards 2022

Getty Images Teddi Mellencamp Arroyave auf den MTV Movie & TV Awards 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de