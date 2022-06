Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) machten einen raschen Abgang! Der Enkel von Queen Elizabeth II. (96) besuchte anlässlich des Thronjubiläums mit seiner Familie seine Heimat England. Dort hielt sich das Paar eher bedeckt: Lediglich zum Gottesdienst in der St Paul's Cathedral erschienen sie offiziell. Am Sonntagabend endete die tagelange Jubiläumsfeier dann mit einem Festzug – doch Harry und Meghan soll schon vorher die Biege gemacht haben!

Ein Insider bestätigte gegenüber The Sun, dass die beiden samt ihren Kindern Archie (3) und Lilibet Diana (1) um die Mittagszeit herum ihre britische Unterkunft Richtung Flughafen verlassen haben sollen. "Es gab keine Fanfare, sie sind einfach gegangen. Sie sind nicht für die Jubiläumsfeier geblieben", meinte die Quelle. Bereits vorher wurde bekannt gegeben, dass sie nicht an der Veranstaltung "The Platinum Pageant" teilnehmen würden.

Während die Sussexes nicht bei dem Festzug dabei waren, beglückte wer anders die Fans mit ihrem Auftritt: Die Queen erschien persönlich noch einmal auf dem Balkon des Buckingham Palace! Das war eine große Überraschung, denn: Zuvor hatte sie ihre öffentlichen Auftritte stark eingeschränkt, da es ihr nicht sonderlich gut ging. Zum Abschluss des Thronjubiläums winkte sie jedoch neben anderen Mitgliedern der Königsfamilie fröhlich in einem grünen Kostüm.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Mai 2022

Getty Images Die Royal-Family im Juni 2022 in London

