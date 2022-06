Sie hat es also doch noch geschafft! Heute ist der letzte Tag der großen Feierlichkeiten zum Thronjubiläum der Queen (96): Vier Tage lange wurde die britische Monarchin mit verschiedenen Events für ihre 70-jährige Regentschaft gefeiert. Bei vielen Veranstaltungen ließ sie sich jedoch selbst gar nicht blicken – wegen "Mobilitätsproblemen" ließ sie sich durch andere Mitglieder der Königsfamilie vertreten. Doch heute grüßte die Queen ihr Volk doch noch mal vom Balkon!

In einem schicken grünen Mantel und dem passenden Hut erschien die Königin zusammen mit ihrem Sohn Prinz Charles (73) und dessen Frau Herzogin Camilla (74) sowie ihrem Enkel Prinz William (39) und seiner Familie auf dem berühmten Balkon. Gemeinsam mit ihnen winkten sie den Tausenden Fans, die sich vor dem Buckingham Palace versammelt hatten, zu. Dabei wirkte sie sehr gut gelaunt und schäkerte auch mit ihren drei Urenkeln.

Beim vorangegangenen Festzug durch London mussten die Londoner aber auch nicht auf den Anblick der Monarchin verzichten – sie war per Hologramm dabei! Auf die Fenster der goldenen Staatskutsche, die die Queen auch 1953 zu ihrer Krönung brachte, wurde ihr Abbild projiziert. Das erweckte den Anschein, als sei Elizabeth in jungen Jahren in dem Gefährt.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrem 70. Thronjubiläum in London

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz George, Juni 2022

Anzeige

Getty Images Das Hologramm von Queen Elizabeth II.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de