Endlich bekommen die Hunger Games-Fans einen ersten Einblick. Vor zehn Jahren begeisterte der erste Teil von "Die Tribute von Panem" Millionen Menschen weltweit. Jennifer Lawrence (31) überzeugte in der Hauptrolle des Science-Fiction-Abenteuers an der Seite von Josh Hutcherson (29). Drei weitere Filme wurden im Anschluss nach Buchvorlage noch veröffentlicht und schlossen sich dem Erfolg des ersten Teils an. 2020 wurde bekannt, dass es einen neuen Streifen aus der Fantasy-Reihe geben wird. Nun wurde auch endlich der erste Trailer zum Prequel veröffentlicht.

Der Teaser feierte am Sonntag auf dem YouTube-Kanal des Verleihs Lionsgate Premiere. Er enthält zwar noch keine Szenenbilder aus dem kommenden Film, zeigt aber eine animierte Schlange, die sich auf einen goldenen Vogel auf einem vereisten Baum zubewegt – passend zum Titel des neuen Ablegers "Die Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlange". "Du bist eingeladen, zu den Spielen zurückzukehren", heißt es in dem Kurzclip außerdem. "Im Jahr 2023 wird die Welt herausfinden, wer ein Singvogel und wer eine Schlange ist."

Zuvor wurde bereits angekündigt, dass Tom Blyth als junger Coriolanus Snow (zuvor von Donald Sutherland, 86 gespielt) und Rachel Zegler (21) als Lucy Gray Baird, ein Tribut aus Distrikt zwölf, in den zehnten Hunger Games im Mittelpunkt der Handlung stehen werden. Unter der Regie von Francis Lawrence (52) wird Coriolanus Snow im Alter von 18 Jahren – lange bevor er der tyrannische Präsident von Panem wird – zu sehen sein.

