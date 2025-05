Kieran Culkin übernimmt Rolle im "Tribute von Panem"-Prequel

Die Tribute von Panem-Fans sind derzeit in großer Vorfreude: Denn im nächsten Jahr soll ein neuer Teil der Saga in die Kinos kommen. "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" spielt 24 Jahre vor der Geschichte von Katniss Everdeen und begleitet den jungen Haymitch Abernathy auf seiner Reise zu den fünfzigsten jährlichen Hungerspielen. Kürzlich wurden bereits einige Schauspieler des Casts verkündet: Auch der Kevin – Allein zu Haus-Star Kieran Culkin (42) hat einen Job ergattert. Er wird den jungen Caesar Flickerman spielen, der später der exzentrische Gastgeber der Hungerspiele wird. Im Original-Franchise wurde die Rolle von Stanley Tucci (64) gespielt.

"Kierans Anziehungskraft, sein Witz und seine Unberechenbarkeit machen ihn zu einer perfekten Besetzung für Caesar Flickerman. Ein Moderator wie Caesar verwandelt Brutalität in Unterhaltung und ein so vielschichtiger Schauspieler wie Kieran sorgt dafür, dass wir nicht wegschauen", schwärmt die Produzentin Nina Jacobson im Gespräch mit Hollywood Reporter über die neue Besetzung. Auch die Fans zeigen sich begeistert. "Das stand zwar nicht auf meiner Bingo-Karte, aber es ist irgendwie perfekt" oder "Oh, das ist eine großartige Wahl", freuen sich zahlreiche User auf X.

Doch Kieran ist nicht der einzige Schauspieler, der bereits feststeht. Die Hauptrolle des jungen Haymitch wird Joseph Zada übernehmen – ein Neuling in der Filmbranche. Haymitchs große Liebe Lenore Dove Baird aus dem Distrikt zwölf wird die 22-jährige Kanadierin Whitney Peak (22) spielen. Hollywood-Star Ralph Fiennes (62) wird Präsident Snow verkörpern. Die Rolle wurde ursprünglich von dem im vergangenen Jahr verstorbenen Donald Sutherland (✝88) gespielt. Zudem schlüpft niemand Geringeres als Elle Fanning (27) in die Rolle der legendären Betreuerin Effie Trinket – eine Entscheidung, die aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Frauen von Fans gefeiert wurde.

Getty Images Stanley Tucci, Schauspieler

Getty Images Elle Fanning in Cannes im Mai 2025

