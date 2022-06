Diese beiden strahlen um die Wette! Schon einige Zeit kursierten die Gerüchte, dass zwischen Demi Moore (59) und Daniel Humm etwas laufe. Im April bestätigte der Schweizer Gastronom dann offiziell die Beziehung zu der Schauspielerin! Wie glücklich die beiden miteinander sind, stellten sie jetzt unter Beweis: Bei den French Open legten Demi und Daniel einen niedlichen Auftritt hin!

Im Stade Roland Garros in Paris schaute sich das frischverliebte Paar gemeinsam ein Tennismatch an. Während des Matches schienen die zwei jedoch nur Augen füreinander zu haben: Immer wieder flüsterte Daniel ihr etwas ins Ohr, woraufhin Demi in Gelächter ausbrach. Der Hotelbesitzer trug für dieses Event einen lässigen, hellblauen Anzug, während Demi ihren schwarzen Look mit einem bunten Tuch kombinierte.

Eine Quelle betonte bereits gegenüber Us Weekly, wie glücklich sie miteinander sind. "Demi hat Daniel durch gemeinsame Freunde kennengelernt und es hat sofort bei ihnen geklickt", schwärmte dieser damals.

KCS Presse / MEGA Daniel Humm und Demi Moore im Juni 2022

KCS Presse / MEGA Daniel Humm und Demi Moore bei den French Open 2022

Getty Images Demi Moore im März 2022

