Demi Moore (59) ist tatsächlich vom Singlemarkt. Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass die Schauspielerin nach den gescheiterten Beziehungen mit Bruce Willis (67) und Ashton Kutcher (44) wieder vergeben ist. Laut Insidern datet sie den Schweizer Hotelbesitzer und Starkoch Daniel Humm. Bisher hatte sich das angebliche Paar aber nie selbst zu den Spekulationen um sein Liebesleben geäußert – Demi und Daniel wurden lediglich öfters vertraut miteinander gesichtet. Jetzt bestätigte der Gastronom die Beziehung aber endlich offiziell.

Der Schweizer Sender SRF hat ein Interview mit dem 46-Jährigen geführt. Das wird zwar erst in ein paar Tagen ausgestrahlt – auf Instagram ist ein Ausschnitt davon aber schon vorab zu sehen. Auf die Beziehungsfrage und die Spekulationen rund um Demi hatte Daniel eine klare Antwort. "Ja, das ist so", hört man ihn in dem Clip sagen. Laut früheren Berichten sind die beiden seit Anfang dieses Jahres zusammen.

Ob sich Daniel in dem Interview ausführlicher zu seiner Beziehung äußert, ist noch nicht bekannt. Ein Informant hat aber zumindest längst enthüllt, wie er Demi kennengelernt hat. "Demi hat Daniel durch gemeinsame Freunde kennengelernt und es hat sofort bei ihnen geklickt", betonte die anonyme Quelle gegenüber US Weekly. Das Duo genieße die schöne Zeit miteinander.

Instagram / demimoore Demi Moore und Bruce Willis

Instagram / danielhumm Daniel Humm, Roni Horn und Demi Moore, April 2022

Getty Images Demi Moore im Oktober 2018 in Beverly Hills

