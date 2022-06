Shakira (45) erweitert offenbar wieder ihren Männer-Horizont! Anfang Juni verbreitete ein Insider die Nachricht, dass ihre Beziehung mit dem Vater ihrer beiden Kinder Gerard Piqué (35) nach über zehn Jahren Liebe zerbrochen ist. Am Wochenende bestätigte Shakira dann die Trennung. Doch ist die "Waka Waka"-Interpretin schon offen für neue Männerbekanntschaften? Jetzt folgt die Sängerin Henry Cavill (39) und Chris Evans (40) im Netz!

Shakiras neueste Instagram-Aktivitäten sind ihre Fans natürlich nicht entgangen. Der Henry-Follow liegt ziemlich nahe: Es ist schon länger bekannt, dass der Superman-Darsteller einer der vielen Prominenten ist, der einen kleinen Crush auf Shakira zu haben scheint. Aktuell geht auf Twitter wieder ein Red-Carpet-Interview aus dem Jahr 2015 viral, in dem Henry von der Ankunft der Sängerin sichtlich aus dem Konzept gebracht wird. Heute ist der 39-Jährige allerdings in festen Händen. Im April des vergangenen Jahres machte er in einem Instagram-Post seine Beziehung zu der Fernsehproduzentin Natalie Viscuso öffentlich. Bislang folgt Henry Shakira auch noch nicht zurück. Jedoch drückte ein anderer Hollywood-Hottie gerade den Zurückfolgen-Button.

Seit dem Wochenende haben sich nun auch Shakira und der "Captain America"-Darsteller gegenseitig auf Instagram abonniert. Ob sich die 45-Jährige au dem Profil des durchtrainierten Schauspielers wohl jetzt ein bisschen Appetit holt? Chris scheint der neue VIP-Follower jedenfalls direkt aufgefallen zu sein. Der Marvel-Star gilt aktuell offiziell als Single und wurde in der Vergangenheit schon mit so mancher Beauty in Verbindung gebracht.

Instagram / shakira Shakira und Gerard Piqué im August 2020

Instagram / henrycavill Natalie Viscuso und Henry Cavill im Mai 2021

Instagram / chrisevans Chris Evans im März 2022

