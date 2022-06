Charlotte Dawson (29) kann ihr Strahlen kaum verbergen! Die Britin wurde vor einigen Jahren in der UK-Version von Ex on the Beach bekannt. Seitdem folgen ihr zahlreiche Fans auf den sozialen Netzwerken und freuen sich über Einblicke in den Alltag der Beauty. Zuletzt war die Mutter eines Sohnes mit ihrem Gewicht unzufrieden. Doch in den vergangenen Monaten purzelten bei ihr die Pfunde. Jetzt zeigte Charlotte ihr neues Selbstbewusstsein.

Auf Instagram postete Charlotte nun nämlich ein Bikini-Pic, das sie auf der Dachterrasse eines Hotels zeigt. Über ihrem Zweiteiler hat sie lässig einen dünnen Mantel umgeworfen. "Ich habe etwa 19 Kilo abgenommen, aber das Wichtigste ist, dass ich mich ganz großartig und positiv fühle", schrieb die Blondine unter den Schnappschuss. Sie sei wirklich stolz auf sich: "Ich lebe viel gesünder und habe in diesem Bikini auf einmal so viel Selbstvertrauen."

Ihr Sohn Noah komme in der Zwischenzeit auch nicht zu kurz, versicherte Charlotte: "Ich habe eine Stunde für mich und trinke ein Glas Wein, während sich sein Papa um ihn kümmert." Ihre Fans freuten sich über den Einblick und kommentierten das Foto mit zahlreichen Herz-Emojis.

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson und ihr Partner Matthew

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Matthew Sarsfield und Charlotte Dawson mit ihrem Sohn Noah

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de