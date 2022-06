Das kam ziemlich überraschend! Die Zwillinge Lisa (19) und Lena (19) sind vor allem durch ihre TikTok-Videos bekannt. Obwohl sie ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren Alltag geben, halten sie ihr Liebesleben komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Nun überraschte Lisa ihre Fans allerdings durch ihre plötzliche Verlobung. Bislang weiß man noch nichts über Lisas Partner, doch in der Vergangenheit plauderte sie bereits einmal aus, was ihr in der Beziehung wichtig sei.

Vor zwei Jahren waren die eineiigen Zwillinge bei Raw and Uncut zu Gast und gaben ein ausführliches Interview über ihre Karriere. Auch wenn sie hauptsächlich über ihre Zukunft sprachen, kam das Thema Liebe zur Sprache. "Das Jungs-Thema halten wir eigentlich auch immer privat", lenkte Lena ab, während ihre Schwester sich ein wenig offener zeigte: "Mir ist es wichtig, dass sich Lenas Partner dann mit meinem Partner versteht." Lisa erklärte auch, dass sie und ihre Schwester sich in Sachen Dating nicht aufgrund ihrer Berühmtheit zurückziehen, sondern das genau wie alle anderen handhaben.

Das Foto, das Lisa mit ihrem Verlobungsring und ihrem vermutlichen Partner auf Instagram postete, teilte auch ihre Zwillingsschwester Lena in ihrem Feed. Dazu schrieb sie: "Lisa hat Ja gesagt." Dem Anschein nach steht sie hinter ihrer Zwillingsschwester, ob das allerdings ein Beweis dafür sein soll, dass sie sich mit Lisas Verlobten auch verstehe, ist unklar.

Anzeige

Getty Images Lena und Lisa im November 2019

Anzeige

Instagram / lisaandlena Lisa Mantler, Webstar

Anzeige

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena Mantler, Webstars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de