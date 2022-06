Tom Kaulitz (32) stärkt seiner Frau den Rücken! Beim Finale von Germany's next Topmodel performte Heidi Klum (49) live ihren Song "Chai Tea With Heidi", der auch als Titelmusik zur diesjährigen Staffel fungierte. Ihr Ehemann saß dabei am Klavier und begleitete die gesangliche Darbietung der Chefjurorin. Im Netz gab es für diesen Auftritt aber nicht nur Lob – einige Zuschauer machten sich darüber lustig. Das stört Tom offenbar – deshalb verteidigte er Heidi jetzt in aller Öffentlichkeit.

Im gemeinsamen Podcast mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (32) "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" schwärmte der Tokio Hotel-Star von der Performance seiner Liebsten. "Es war super, es war total geil", hielt er fest. Dass sich das TV-Publikum nach der Gesangseinlage eher belustigt als begeistert gab, kann der Musiker nicht so richtig verstehen. "Es gibt immer Leute, die rumhaten, aber man muss auch sehen: Heidi ist keine Sängerin und wir sind live aufgetreten", betonte Tom.

Aber was hat die GNTM-Fans überhaupt gestört? "Heidis Gesang am Anfang wird mich heute noch in meinen Träumen verfolgen", schrieb ein User beispielsweise auf Twitter. Ein anderer Follower konnte diesen Kommentar hingegen nicht verstehen und bewunderte das Model sogar für seine Performance: "Wow. Heidis Mut in allen Ehren."

