Die Serien-Stars verabschieden Ozark gebührend! Die düstere und packende Serie erzählt die Geschichte von Finanzberater Marty Byrde, der gemeinsam mit seiner Familie immer tiefer in krumme Geschäfte rund um Drogen und Geldwäsche rutscht. Ende April erschienen mit Part zwei der vierten Staffel nun die letzten Folgen des Netflix-Erfolgs. Anlässlich des großen Finales von "Ozark" fand nun ein Event statt – mit den strahlenden Hauptdarstellern Jason Bateman (53) und Julia Garner (28)!

Am Sonntagabend zelebrierten die Zuschauerlieblinge zusammen mit dem Produzenten Chris Mundy die finalen "Ozark"-Episoden. Jason und Julia waren offenbar bester Laune und lächelten glücklich in die Kameras. Die Ruth-Darstellerin bezauberte in einem schwarzen Zweiteiler, der ihre schlanke Figur perfekt zur Geltung brachte. Bis auf die elegante Kleidung sieht die Blondine hier genauso aus wie in der Serie. Der Marty-Darsteller jedoch hat sich ein bisschen verändert: Der 53-Jährige hat sich eine ziemlich lange Mähne stehen lassen!

Nachdem das Finale von "Ozark" auf Netflix erschienen ist, veröffentlichte Julia ein paar emotionale Worte auf Instagram: "Danke an alle Fans, die 'Ozark' geschaut haben. Das war eine ganz besondere Zeit in meinem Leben. Ich liebe euch alle sehr und bin sehr dankbar", schrieb der Lockenkopf zu einem Foto mit seinen Co-Stars Jason Bateman, Laura Linney (58) and Charlie Tahan.

Getty Images Julia Garner bei einem "Ozark"-Event

COURTESY OF NETFLIX Jason Bateman in "Ozark"

COURTESY OF NETFLIX Julia Garner in "Ozark"

