Photobomb-Aktion: Ben Affleck zeigt seine humorvolle Seite

Zwei auf einen Streich! Ben Affleck (50) ging nach den diesjährigen Grammys im Netz viral, weil er während der Verleihung ziemlich mürrisch und gelangweilt dreinblickte. Seine Frau Jennifer Lopez (53) nahm ihn daraufhin in Schutz. Der "Justice League"-Star, der bei Filmen wie "Argo" und "The Town" Regie führte, stellte nun seinen neuen Streifen "Air" vor und zeigte allen: Ben kann auch witzig sein!

Am Montag fand die Premiere von "Air - der große Wurf" in Westwood, Los Angeles statt. Mit dabei waren unter anderem Bens Langzeitfreund Matt Damon (52), Viola Davis (57) und Jason Bateman (54). Letzterer posierte mit seiner Frau Amanda Anka, bevor sich der 50-Jährige von hinten an die beiden heranschlich und sich mit einem schelmischen Blick auf die Bilder schlich. Die beiden schienen es mit Humor zu nehmen: Das Trio musste herzhaft lachen und hielt sich schließlich an den Händen.

Stars scheinen den roten Teppich gerne dafür zu nutzen, um sich gegenseitig zu veräppeln. Sei es Jennifer Lawrence (32), die hinter Taylor Swift (33) Grimassen zog oder Benedict Cumberbatch (46), der ein Gruppenfoto von U2 crashte. Manchmal gehen die Jokes aber auch daneben: Das Fiji Water Girl wurde für ihren Photobomb von Jamie Lee Curtis (64) auf Twitter kritisiert.

Anzeige

Getty Images Jason Bateman, Ben Affleck und Amanda Anka bei der Premiere von "Air" in Los Angeles, 2023

Anzeige

Getty Images Jason Bateman, Ben Affleck und Amanda Anka bei der Premiere von "Air" in Los Angeles, 2023

Anzeige

Getty Images Benedict Cumberbatch und U2 bei den Oscars in Los Angeles, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de