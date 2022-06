Johnny Depp (58) möchte wieder seiner Leidenschaft nachgehen. Am Mittwoch gewann der Darsteller den Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36). Die Geschworenen stellten fest, dass Amber Johnny im Jahr 2018 mit einem Gastartikel in einer großen US-amerikanischen Tageszeitung verleumdet hat. Der Fluch der Karibik-Star beklagte während des Prozesses mehrfach, dass Ambers Anschuldigungen schwere Folgen für seine Karriere nach sich gezogen hätten. Jetzt verriet ein Insider: Nach seinem Sieg vor Gericht will Johnny nun endlich wieder als Schauspieler durchstarten.

Gegenüber People erzählte eine Quelle jetzt, dass Johnny, der seit letzter Woche mit Jeff Beck (77) in Großbritannien auf Konzert-Tournee ist, seine Filmkarriere wieder in Schwung bringen wolle. "Er liebt die Musik, aber die Schauspielerei ist sein Leben", verriet der Insider. Außerdem plauderte die Quelle aus, dass Johnny das Urteil als fair empfinde: "Es fühlt sich für ihn wie ein Sieg an." Deswegen soll der Hollywoodstar auch wieder aktiv vor der Kamera stehen wollen. "Er hofft sehr, dass er seine Karriere wiederbeleben kann", fügte der Insider hinzu.

Laut einer weiteren People-Quelle konzentriere sich Johnny im Moment auf sich selbst und überlege, was er als Nächstes mache. Dem Schauspieler sei eine große Last von den Schultern gefallen, erklärte der Insider und ergänzte: "Er ist auf der Suche nach etwas Positivem und will sich von der Negativität abwenden."

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

MEGA / Varanasi Restaurant Jeff Beck und Johnny Depp in einem Restaurant in Birmingham

Getty Images Schauspieler Johnny Depp

