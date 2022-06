Er zeigt seine Liebe also doch mal öffentlich! Seit 2018 ist Keanu Reeves (57) mit Alexandra Grant zusammen – ihre Liebe machten sie aber erst ein Jahr später auf einer Filmpremiere öffentlich. Seitdem sind gemeinsame Pärchenauftritte aber eher eine Seltenheit – die Künstlerin hatte erklärt, keine klassische Hollywood-Freundin sein zu wollen. Jetzt zeigten Keanu und Alexandra sich aber mal wieder turtelnd bei einem Event.

Bei der Moca-Gala schritten die beiden gemeinsam über den schwarzen Teppich – und konnten dabei die Finger gar nicht voneinander lassen! Hand in Hand posierten der Schauspieler und seine Freundin und strahlten sich immer wieder verliebt an. Während Keanu ganz schlicht in einem dunkelblauen Anzug und einer rot-blau-gestreiften Krawatte erschien, setzte Alexandra auf eine knallige Farbe. Sie trug ein rotes, bodenlanges Kleid und kombinierte dazu eine kleine braune Clutch und glitzernde Schuhe.

Die beiden scheinen also nach wie vor sehr glücklich miteinander zu sein – ob deswegen bald die Hochzeitsglocken läuten? Im vergangenen April wurde Keanu zumindest dabei gesichtet, wie er sich in einem Juwelier zu den verschiedensten Schmuckstücken beraten ließ. Jedoch verließ der Matrix-Darsteller das Geschäft anschließend ohne Tüte.

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves

Getty Images Keanu Reeves und Alexandra Grant im Juni 2022

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves 2019 in Los Angeles

