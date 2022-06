Setzt Kylie Jenner (24) einen neuen Sommertrend? Das Model liebt extravagante Outfits und zeigt sich auch gerne in besonders freizügigen und figurbetonten Klamotten. Nach zwei Schwangerschaften ist die US-Amerikanerin auch wieder top in Form und postet ab und zu ziemlich heiße Bikinibilder. Bei neuen Fotos von Kylie im Bade-Look mussten ihre Fans allerdings zweimal hinschauen: Posiert die Unternehmerin darauf etwa komplett nackt?

Auf Instagram veröffentlichte die Dunkelhaarige zwei Aufnahmen, auf denen sie lasziv für die Kamera posiert. Was darauf deutlich zu erkennen ist: nackte Brüste. Allerdings handelt es sich nicht um Kylies Oberweite, die vor der Linse so deutlich zu erkennen ist. Die Beauty trägt ein Bikinioberteil mit aufgedruckten nackten Busen. Ihr Motto dazu: "Befreit die Nippel."

Die Fans der 24-Jährigen wissen nicht so recht, was sie von dem Bikini-Look halten sollen. Während einige ihr Outfit supersexy finden und Kylies offene Art feiern, sind andere nicht so begeistert von dem Nackedei-Style. "Bin aufgewacht und habe den Schockzustand gewählt", schrieb jemand. Ein anderer Follower hätte sich eine Art Warnung gewünscht. "Ich dachte, ich wäre in der falschen App gelandet", betonte er.

Instagram / kyliejenner Model Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Mai 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

