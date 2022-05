Kylie Jenner (24) präsentiert ihren After-Baby-Body. Im Februar gab der Keeping up with the Kardashians-Star bekannt, dass er zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Vor wenigen Tagen verriet die Unternehmerin ihren Fans, dass sie seit der Geburt bereits wieder 18 Kilo verloren habe. Dies habe die Influencerin dank gesunder Ernährung, Sport und Geduld geschafft. Nun zeigte Kylie ihren After-Baby-Body erstmals wieder in Bademode im Netz.

Die 24-Jährige veröffentlichte auf Instagram einen heißen Schnappschuss von sich, auf dem sie ihre erschlankte Silhouette präsentierte. Dass die TV-Bekanntheit vor wenigen Monaten noch eine Babykugel vor sich her schob, ist beim Blick auf das Bild nicht zu erahnen. Ihren flachen Bauch setzte der Social-Media-Star auf einem Surfboard sitzend und mit einem knappen Bikini bekleidet gekonnt in Szene.

Bereits vor wenigen Tagen zeigte Kylie ihren Fans im Netz, dass sie ihre Schwangerschaftspfunde wieder erfolgreich losgeworden ist. In einem engen weißen Kleid, über welchem sie ein ebenfalls weißes Korsett trug, stellte die zweifache Mutter stolz ihre Wespentaille zur Schau.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, April 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Mai 2022

