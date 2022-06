Daniela Katzenberger (35) zieht blank und zeigt ihre Narben! Die Katze teilt im Netz mit ihrem knapp zwei Millionen Followern gerne mal besonders private Einblicke aus ihrem Leben. Die Influencerin hat dabei keine Scheu, auch über intime Themen zu sprechen. So gibt sie offen zu, für ihr ideales Aussehen schon den ein oder anderen Eingriff durchgeführt zu haben. Zuletzt ließ sie sich ihre Brüste machen. Doch wie zufrieden ist Dani mit dem Verheilungsprozess?

Wie Dani im Promiflash-Interview verriet, war es für die Blondine gar nicht so einfach, sich für eine Brustanpassung unters Messer zu legen: "Ich hab die gemacht und ich habe fünf Jahre überlegt, ob ich die überhaupt machen lassen soll. Weil das ja schon viel Geschnippel und viele Narben sind." Letztere haben sich bei der Katze allerdings gut zurückgebildet – lediglich ein paar kleine lilafarbene Flecken sind noch da, wie sie präsentierte. Trotz der kleinen Blessuren zeigt sie sich glücklich, diesen Schritt gewagt zu haben. "Ich hab ein paar mehr Narben, aber die (Brüste) stehen wie eine Eins!"

Auch Danis Ehemann Lucas Cordalis (54) spricht offen über die Brust-Operation seiner Frau. Ende Mai verriet er in ihrem gemeinsamen Podcast "Katze & Cordalis", dass er eigentlich eher natürliche Brüste ohne Implantate bevorzuge, allerdings ist er mit dem Ergebnis bei seiner Frau sehr zufrieden: "Bei dir war es ja zum Glück so, ich habe das nicht mal gespürt, wenn ich ehrlich bin. Weil das so gut gemacht war unter dem Muskel", gab er zu.

Daniela Katzenbergers Brust-OP-Narbe

Daniela Katzenberger im März 2022

Daniela Katzenberger im Dezember 2020

